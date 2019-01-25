Харьковское ДТП, в котором погиб сумчанин: обращение потерпевших передали в Генпрокуратуру Потерпевшие вместе со своими адвокатами обратились к Президенту Украины с просьбой наказать виновных в смертельной аварии.

Письменное обращение потерпевших передали уполномоченному адресату еще 29 июля. 5 августа обращение направили в Генпрокуратуру, сообщила на своей Facebook-странице адвокат потерпевших семьи Берченко Лариса Матвеева, пишет 057.ua.

По словам защиты, цель обращения - добиться неотвратимости наказания для виновных и гласности процесса.

«Сейчас подобные дела продолжают тянуться годами по всей Украине и люди с ужасом видят, как разваливают доказательственную базу те, кто должны ее собирать, как приходят неподготовленные и безинициативные прокуроры в суд, как суды переносятся из месяца в месяц и так может продолжаться годами, при этом по отдельным делам виновников ДТП даже не лишают права на управление транспортными средствами... у людей нервы уже на пределе и Президент как гарант конституционных прав, на наш взгляд, должен обеспечить законность в государстве», - написала Матвеева.

Также она добавила, что дополнительного внимания требуют вопросы, связанные со сбором анализов и действиями следователей. Последние не передали документы, подтверждающую наличие опиатов в организме Зайцевой, экспертам областного бюро судмедэкспертизы. Также эксперты не смогли определить состояние Зайцевой в момент совершения ДТП и в дальнейшем адвокаты планируют привлекать их к уголовной ответственности, отметила защита потерпевших.

«Мы хотим прозрачности и открытости по всем данным вопросам, хотим, чтоб действия должностных лиц были проверены и принято решение, что же это было: некомпетентность или коррупция», - подытожила Матвеева.

Напомним, что апелляционные жалобы Зайцевой и Дронова рассмотрят 14 августа в 11.00 в Харьковском апелляционном суде.

Напомним: ДТП на перекрестке Сумской и переулка Мечникова произошло 18 октября 2017 года. В результате столкновения двух иномарок шесть человек погибли и еще столько же пострадали. 26 февраля этого года Киевский районный суд признал Геннадия Дронова и Алену Зайцеву виновными по статье 286 УК Украины («нарушение ПДД») и приговорил их к 10 годам лишения свободы.

Среди жертв – сумчанин Александр Евтеев. Его жена Оксана выжила, а ее сестра Диана Берченко – нет.