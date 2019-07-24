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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:17384

На Сумщине поймали серийную воровку-рецидивистку

Злоумышленница недавно вернулась из мест лишения свободы и снова взялась за кражи.

О краже товара из магазина самообслуживания в Шостке полицию сообщила администратор. Она рассказала, что просматривая запись с камер видеонаблюдения, установленных в торговом зале заведения, она увидела посетительницу - злоумышленницу. Она вызывающе, глядя в камеру, воровала с полок магазина дезодоранты, шампуни, шоколад и т.д. По предварительным подсчетам, стоимость похищенного составила более 800 гривен.

Прибывшие на вызов участковые офицеры полиции узнали на видео неоднократно судимую 31-летнюю жительницу Шостки, которая не так давно вернулась из мест лишения свободы, где отбывал наказание за кражи. Ее разыскали, и она призналась в содеянном.

Как выяснилось, это не первая ее кража из этого магазина. За несколько дней до этого она похитила оттуда рюкзак, кепку и сладости.

В отношении женщины в полиции открыли очередное уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража». За содеянное ей грозит до пяти лет лишения свободы.

Право Кража
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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