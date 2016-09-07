Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:13215

У Шостці пройде міжнародний круглий стіл «Спадщина Скоропадських крізь століття»

Засідання у форматі «круглого столу», що пройде в м. Шостка 15 серпня, буде присвячено питанню створення Державного історико-архітектурного заповідника «Державотворці Сіверщини».

Науковці, історики, краєзнавці і працівники музеїв, архітектори і реставратори обговорять цікаві питання української історії та шляхи відродження історико-культурного комплексу. Зокрема мова йтиме про державотворчі здобутки Гетьманату Павла Скоропадського, український соціум у період Української Держави Павла Скоропадського, Другий Гетьманат Павла Скоропадського і сучасну Україну у контексті уроків минулого для сьогодення.

Головним об'єктом міжнародної конференції стане ансамбль Гамаліївського Пустинно-Харлампіївського монастиря з усипальницею Скоропадських.

Нагадаємо, монастир є єдиним в Україні місцем родинного поховання гетьманської династії ХVІІІ-ХХ ст. Саме на цьому місці поховані близькі та далекі родичі Павла Скоропадського, останнього гетьмана України (1918 р.). У червні цього року Кабінетом Міністрів України було ухвалено постанову «Про створення Державного історико-архітектурного заповідника «Державотворці Сіверщини». З урахуванням виняткового історичного значення цінності усипальниці гетьманської родини Скоропадських – комплексу пам’яток архітектури національного значення «Ансамбль Гамаліївського монастиря» в с. Гамаліївка Шосткинського району та пам’яток архітектури м. Шостка, їх внесено до сфери управління Міністерства культури України. Шосткинській міський голова Микола НОГА під час засідання «круглого столу» розповість про своє бачення нового заповідника як платформи для міжнародного розвитку Північної України.

Довідково. Теми доповідей на засіданні «круглого столу»: «Перший і Другий Гетьманати в України» (Ю.Терещенко), «Державотворчі здобутки Гетьманату Павла Скоропадського» (О.Реєнт), «Український соціум у період Української Держави гетьмана Павла Скоропадського: компаративний аналіз» (О.Лисенка), «Другий Гетьманат Павла Скоропадського і сучасна Україна: уроки минулого для сьогодення» (С.Гнатюк), «Родинна усипальниця Скоропадських як місце пам’яті» (О.Ковалевська), «Архівні колекції Скоропадських в Україні і світі» (Т.Осташко), «Державний історико-архітектурний заповідник «Державотворці Сіверщини» як платформа для міжнародного розвитку Північної України» (М.Нога), «Пам’ятки Гамаліївського монастиря в контексті архітектури Гетьманщини ХVІІІ ст.» (С.Юрченко) та багато інших.

Общество Державотворці Сіверщини Круглый стол
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