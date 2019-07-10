В Киеве жителя Сумщины задержали за грабеж Воспользовавшись невнимательностью продавщицы, злоумышленник выхватил из кассы дневную выручку.

В дежурную часть Днепровского управления полиции поступило сообщение о том, что из кассы киоска неизвестный унес около 2000 гривен.

Начальник Днепровского управления полиции Александр Кузьмин рассказал, что попытки женщины остановить злоумышленника оказались напрасными - тот схватил деньги и быстро выбежал из помещения:

Правонарушителю не удалось далеко уйти, его оперативно задержали сотрудники полка полиции особого назначения №1. Им оказался 31-летний житель Сумской области, ранее судимый за кражи. Во время поверхностного осмотра у него изъяли похищенные деньги.

Фигуранта задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.