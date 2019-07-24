Из-за вони в Конотопе запустили флешмоб в противогазах В противогазах едут в трамвае, сидят в кафе и даже делают маникюр.

Таким образом в Конотопе устроили флешмоб против вони. Фото распространяют в соцсетях с хэштегом #summer_2019_konotop.

Акцию инициировал конотопчанин Богдан Назаренко. Он рассказал, что цель флешмоба - привлечь как можно больше внимания к проблеме вони в городе. Призывать людей не быть равнодушными, реагировать и действовать. К инициативе присоединились и другие горожане.

«Решил провести такую акцию, потому что кто, как не я? Это я должен делать. Это должен делать ты. И у каждого в голове должно быть мнение - все начинается с тебя», - говорит активист.

Фотографии делали в разных локациях города - на детской площадке, в трамвае, спортзале и кафе. Фотографировались как сами, так и предлагали горожанам поддержать их акцию, пишет konotop.city.