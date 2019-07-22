Выходные на Сумщине: прогноз погоды

10 августа - ночью небольшой кратковременный дождь, местами гроза, днем без существенных осадков, ветер северо-западный 7-12 м/с, температура ночью +12 .. + 17 °С днем +21 .. + 26 °С.
11-12 августа - без осадков, ветер переменных направлений 3-8 м/с, температура ночью +12 .. + 17 °С днем +24 .. + 29 °С.
Днем 8 августа по Сумской области и г. Сумы ожидается гроза....
На этой неделе погода порадует жителей Сумщины теплом....
Начало августа на Сумщине будет несколько холоднее обычного, сообщает Сумской областной гидрометцентр....
Сумской областной гидрометцентр сообщает о прогнозе погоды на 27-28 июля....
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что во вторник,...