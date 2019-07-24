Сумских пограничников пытался подкупить таджик

8 августа в пункт пропуска «Бачевск» автобусом марки «Неоплан» сообщением «Херсон-Москва» прибыл гражданин Таджикистана 1979 года рождения. В качестве пассажира он направлялся из Украины в Россию. Во время проведения мероприятий пограничного контроля пограничниками было установлено, что иностранец превысил срок пребывания на территории Украины. Пытаясь избежать привлечения к административной ответственности, мужчина предложил пограничному наряду взятку в размере 850 гривен.
Стражи границы от неправомерной выгоды отказались и направили в компетентные правоохранительные органы сообщение о противоправном деяние, содержащее признаки уголовного преступления, предусмотренного ст. 369 УК Украины. Продолжаются следственные действия.
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