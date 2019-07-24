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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:10211

В Тростянце горело авто

В Тростянце спасатели ликвидировали возгорание автомобиля.

8 августа в 20:58 на линию экстренного вызова «101» поступило сообщение о возгорании легкового автомобиля ВАЗ 2106 по ул. Вознесенская в г. Тростянец. К месту происшествия на двух пожарных автомобилях прибыло 7 сотрудников 24-й Государственной пожарно-спасательной части.

По предварительным данным, задымление возникло в моторном отсеке припаркованного авто. По прибытию было установлено, что горит подкапотное пространство и часть салона. В 21:04 пожар был локализован, а в 21:08 - ликвидирован.

В результате пожара повреждены двигатель, передние двери, утеплитель салона и электроснабжению легковушки, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Право Пожар Пожар авто Тростянец
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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