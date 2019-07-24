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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:14249

В Сумах золотоискателю дали 4 года за решеткой

Грабитель-рецидивист, который пытался сорвать с прохожей цепочку, проведет за решеткой 4 года.

Сумской местной прокуратурой поддержано государственное обвинение в отношении 35-летнего глуховчанина, который пытался сорвать с прохожей золотую цепочку.

Установлено, что происшествие произошло в июле 2018 года. Потерпевшая около 12.00 шла по проспекту Курский в г. Сумы, когда к ней подбежал незнакомый мужчина, который сразу толкнул ее и пытался сорвать золотую цепочку с шеи. Потерпевшая пыталась сопротивляться нападающему, она схватила его за руку, в это время к ним прибежали случайные прохожие. Так и не забрав у женщины украшение, нападающий убежал. Однако уже через несколько часов его задержали сотрудники полиции.

«Как выяснилось, задержанный уже был четырежды судим, в том числе за грабеж. Более того, только в апреле 2018 года он похитил у своего товарища планшет, после чего в мае 2018 года в суд было направлено обвинительное заключение в отношении него вместе с соглашением о примирении с потерпевшим. Тогда мужчина уверял, что раскаивается, обещал больше не совершать никаких противоправных действий. Однако уже через два месяца он пытался сорвать с прохожей цепочку», - рассказала прокурор Сумской местной прокуратуры Марина Соловьева.

При вынесении приговора суд учел указанные выше обстоятельства и признал обвиняемого виновным по ч. 3 ст. 15 / ч. 2 ст. 186 (покушение на грабеж) УК Украины и приговорил его к 4 годам лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Грабеж Приговор суда
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