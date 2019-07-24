Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:21402

В Сумах пьяный вдрызг водитель без прав въехал в припаркованное авто (видео)

Патрульным поступило сообщение о ДТП, которое случилось в дворовой территории по проспекту Михаила Лушпы.

Прибыв на место происшествия, инспекторы выяснили, что 37-летний водитель, двигаясь задним ходом на автомобиле ВАЗ 2102, допустил наезд на припаркованный автомобиль. Сам же мужчина рассказал, что данная неприятная ситуация случилась случайно.

Во время оформления ДТП полицейские обнаружили у водителя признаки алкогольного опьянения. К тому же он не имел водительского удостоверения. Освидетельствование на состояние опьянения зафиксировало превышение допустимой нормы алкоголя почти в 15 раз.

На руководителя ВАЗ патрульные составили административные материалы по ст. 124 (совершение ДТП) КоАП, ст. 130 (управление транспортным средством в состоянии опьянения) КоАП и ст. 126 (управление без соответствующих документов) КоАП. В дальнейшем все админматериалы передадут в суд.

Право Дтп Пьяный за рулем
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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