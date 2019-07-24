В Сумах пьяный вдрызг водитель без прав въехал в припаркованное авто (видео) Патрульным поступило сообщение о ДТП, которое случилось в дворовой территории по проспекту Михаила Лушпы.

Прибыв на место происшествия, инспекторы выяснили, что 37-летний водитель, двигаясь задним ходом на автомобиле ВАЗ 2102, допустил наезд на припаркованный автомобиль. Сам же мужчина рассказал, что данная неприятная ситуация случилась случайно.

Во время оформления ДТП полицейские обнаружили у водителя признаки алкогольного опьянения. К тому же он не имел водительского удостоверения. Освидетельствование на состояние опьянения зафиксировало превышение допустимой нормы алкоголя почти в 15 раз.

На руководителя ВАЗ патрульные составили административные материалы по ст. 124 (совершение ДТП) КоАП, ст. 130 (управление транспортным средством в состоянии опьянения) КоАП и ст. 126 (управление без соответствующих документов) КоАП. В дальнейшем все админматериалы передадут в суд.