На Сумщине детские шалости привели к пожару 8 августа в 15:24 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о пожаре в хозяйственной постройке по ул. Шевченко в с. Мирополье Краснопольского района.

О пожаре сообщили владельцы здания. На место происшествия был направлен дежурный караул 34-го Государственного пожарно-спасательного поста.

По прибытию было установлено, что горит перекрытие на площади в 4 кв. м, образовалась угроза дальнейшего распространения огня на остальные сооружения и рядом расположенную летнюю кухню и жилой дом.

В 15:45 возгорание локализовали, а в 16:16 - потратив на тушение 4 тонны воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 2 единицы специальной техники и 6 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

По предварительным выводам специалистов допустимой причиной возгорания стали детские шалости с огнем.

Спасатели ГСЧС обращаются к родителям с просьбой не оставлять детей без присмотра, держать спички и зажигалки в недоступных местах. Помните: почти каждый пожар можно предотвратить! Для этого следует обязательно обсудить в семье не только меры по предотвращению пожара, но и порядок действий в случае его возникновения: способ вызова Службы спасения, эвакуации детей, тушение пожара в начальной стадии, безопасные маршруты выхода из помещения. Контролируйте развлечения детей и личным примером учите их правилам безопасного поведения. Объясняйте детям опасность и последствия игры с огнем. Помните, что жизнь ваших детей зависит только от вас самих!

Только выполнение элементарных правил пожарной и собственной безопасности сможет сохранить вашу жизнь и имущество от огня, сообщает Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.