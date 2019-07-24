Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:27201

На Сумщине детские шалости привели к пожару

8 августа в 15:24 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о пожаре в хозяйственной постройке по ул. Шевченко в с. Мирополье Краснопольского района.

О пожаре сообщили владельцы здания. На место происшествия был направлен дежурный караул 34-го Государственного пожарно-спасательного поста.

По прибытию было установлено, что горит перекрытие на площади в 4 кв. м, образовалась угроза дальнейшего распространения огня на остальные сооружения и рядом расположенную летнюю кухню и жилой дом.

В 15:45 возгорание локализовали, а в 16:16 - потратив на тушение 4 тонны воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 2 единицы специальной техники и 6 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

По предварительным выводам специалистов допустимой причиной возгорания стали детские шалости с огнем.

Спасатели ГСЧС обращаются к родителям с просьбой не оставлять детей без присмотра, держать спички и зажигалки в недоступных местах. Помните: почти каждый пожар можно предотвратить! Для этого следует обязательно обсудить в семье не только меры по предотвращению пожара, но и порядок действий в случае его возникновения: способ вызова Службы спасения, эвакуации детей, тушение пожара в начальной стадии, безопасные маршруты выхода из помещения. Контролируйте развлечения детей и личным примером учите их правилам безопасного поведения. Объясняйте детям опасность и последствия игры с огнем. Помните, что жизнь ваших детей зависит только от вас самих!

Только выполнение элементарных правил пожарной и собственной безопасности сможет сохранить вашу жизнь и имущество от огня, сообщает Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Право Краснопольский район Мирополье Пожар
view counter

По тематике

Сегодня 14:10

В Тростянце горело авто

В Тростянце спасатели ликвидировали возгорание автомобиля....

В Сумах пожарные спасли от уничтожения двухквартирный дом
Сегодня 11:21

В Сумах пожарные спасли от уничтожения двухквартирный дом

Сегодня, 9 августа, в 1:20 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре хозяйственной постройки на ул. Добровольной в Сумах....

Вчера 15:26

Ночью под Сумами три часа тушили дом

Спасатели вместе с сельскими пожарными ликвидировали возгорание жилого дома....

На Сумщине спасатели вместе с сельскими пожарными ликвидировали масштабное возгорание
Вчера 13:15

На Сумщине спасатели вместе с сельскими пожарными ликвидировали масштабное возгорание

7 августа в 12:38 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в с. Собич Шосткинского района....

07.08.2019 17:27

В Глухове спасатели ликвидировали пожар в жилом секторе

6 августа в 23:53 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о пожаре в жилом доме по ул. Полесская в...

Новости

В деле по силовикам, прессовавшим сумских майдановцев, допрашивают свидетелей
Сегодня 16:01
Кому в Сумах отключили воду
Сегодня 15:49
В Сумах «Топазу» дадут еще 11,5 миллионов на ремонт «Романтики»
Сегодня 15:41
На Сумщине детские шалости привели к пожару
Сегодня 15:27
Участковые изъяли у шосткинца почти 4 кило наркотиков (фото)
Сегодня 15:20
Полиция разыскивает водителя, который сбил пешехода и сбежал с места аварии
Сегодня 15:15
На Сумщине нашли нелегальную заправку
Сегодня 15:06
В Сумах взялись-таки за подпорную стенку возле гимназии №1
Сегодня 14:51
В Сумах ушел из жизни заведующий хирургическим отделением 5-й горбольницы
Сегодня 14:34
В Сумах пьяный вдрызг водитель без прав въехал в припаркованное авто (видео)
Сегодня 14:21
В Сумах золотоискателю дали 4 года за решеткой
Сегодня 14:14
В Тростянце горело авто
Сегодня 14:10
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Angry Birds 2 в кино» Туроп Ван Орман (США, Финляндия, 2019)
«Angry Birds 2 в кино» Туроп Ван Орман (США, Финляндия, 2019)
Кино Космос
10:15—45грн. 12:10—50грн. 16:30—55 грн.
«Адская кухня» Андреа Берлофф (США, 2019)
«Адская кухня» Андреа Берлофф (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 13:00 15:10 19:30 21:50 23:10
«Берлин, я люблю тебя» Дианна Агрон (Германия, 2019)
«Берлин, я люблю тебя» Дианна Агрон (Германия, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 19:30
«Смерть и жизнь Джона Ф. Донована» Ксавье Долан (Канада, Великобритания, 2019)
«Смерть и жизнь Джона Ф. Донована» Ксавье Долан (Канада, Великобритания, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:00 20:30
«Страшные истории для рассказа в темноте» Андре Овредал (США, Канада, 2019)
«Страшные истории для рассказа в темноте» Андре Овредал (США, Канада, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 20:50 23:00
«Un homme pressé» Эрве Мимран (Франция, 2019)
«Un homme pressé» Эрве Мимран (Франция, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:00 18:00
«Анімаційний БУМ»
«Анімаційний БУМ»
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 18:30

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.