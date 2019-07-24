На Сумщине нашли нелегальную заправку

Кроме этого, предприятие допускает нарушения по охране труда, представляющие угрозу жизни и здоровью работников, категорически отказывается их устранять. Материалы проверок ООО «Контакт плюс» переданы на рассмотрение межведомственной группы с участием работников Гоструда, прокуратуры, полиции Сумщины и субъектов противодействия преступности и коррупции в пределах компетенции по вопросам выявления, пресечения и расследования преступлений по нелегальной деятельности автозаправочных станций и пунктов, в частности для открытия уголовного производства по ст. 272 Уголовного кодекса Украины.
При проведении плановой проверки соблюдения требований законодательных и нормативно-правовых актов по охране труда и промышленной безопасности в ООО «Контакт плюс» специалисты Гоструда обнаружили нарушения, которые несут угрозу жизни людей, а также могут стать причиной техногенной аварии с непредсказуемыми последствиями, в том числе для окружающей среды.
Предприятие, не имея разрешения на эксплуатацию оборудования повышенной опасности, использует состав топливо смазочных материалов (ГСМ), резервуары для хранения топлива и топливо-раздаточные колонки. Такое разрешение выдается в соответствии с «Порядком выдачи разрешений на выполнение работ повышенной опасности и на эксплуатацию (применение) машин, механизмов, оборудования повышенной опасности» утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 26 октября 2011 № 1107.
По результатам внеплановых проверок Гоструда руководство ООО «Контакт плюс» трижды привлекалось к административной ответственности по ст. 188-4 Кодекса Украины об административных правонарушениях. В частности, это невыполнение законных требований центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере охраны труда. Однако, как показали результаты мероприятия государственного контроля, осуществленного в начале августа текущего года, выполнять требования предписания Гоструда субъект хозяйствования категорически отказывается.
В свою очередь специалистами Управления Гоструда в Сумской области неоднократно проводилась разъяснительная работа относительно необходимости приведения в соответствие нормативно-правовых норм документации в ООО «Контакт плюс» и обеспечения безопасной эксплуатации состава горюче-смазочных материалов.
При изучении данной ситуации следует учитывать то, что склад ГСМ и автозаправочная станция во время неправильной эксплуатации представляют чрезвычайную угрозу жизни и здоровью людей и окружающей среде. Только в 2019 году на заправках Украины из-за пренебрежения правилами эксплуатации и соблюдения требований нормативно-правовых актов по охране труда произошло более 6 взрывов, через которые пострадала значительное количество людей, сообщает пресс-служба ведомства.
Свыше трех килограммов сухой и измельченной конопли изъяли участковые офицеры полиции у 45-летнего жителя одного из сел Шосткинского района....
7 серпня у смт Вороніж Шосткинського району з нагоди 200-ї річниці від дня народження видатного письменника, мовознавця, фольклориста та перекладача...
ДТП произошло сегодня, 5 августа, в селе Собичево на Шосткинщине....
Пожар произошел вчера, 4 августа, в с. Богдановка....
В одном из населенных пунктов Шосткинского района злоумышленник в темное время выхватил из рук прохожей мобильный телефон и скрылся....