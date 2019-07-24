На Сумщине нашли нелегальную заправку На территории Шосткинского района Сумской области ООО «Контакт плюс» эксплуатирует автозаправочную станцию, не имея на это соответствующего разрешения.

Кроме этого, предприятие допускает нарушения по охране труда, представляющие угрозу жизни и здоровью работников, категорически отказывается их устранять. Материалы проверок ООО «Контакт плюс» переданы на рассмотрение межведомственной группы с участием работников Гоструда, прокуратуры, полиции Сумщины и субъектов противодействия преступности и коррупции в пределах компетенции по вопросам выявления, пресечения и расследования преступлений по нелегальной деятельности автозаправочных станций и пунктов, в частности для открытия уголовного производства по ст. 272 Уголовного кодекса Украины.

При проведении плановой проверки соблюдения требований законодательных и нормативно-правовых актов по охране труда и промышленной безопасности в ООО «Контакт плюс» специалисты Гоструда обнаружили нарушения, которые несут угрозу жизни людей, а также могут стать причиной техногенной аварии с непредсказуемыми последствиями, в том числе для окружающей среды.

Предприятие, не имея разрешения на эксплуатацию оборудования повышенной опасности, использует состав топливо смазочных материалов (ГСМ), резервуары для хранения топлива и топливо-раздаточные колонки. Такое разрешение выдается в соответствии с «Порядком выдачи разрешений на выполнение работ повышенной опасности и на эксплуатацию (применение) машин, механизмов, оборудования повышенной опасности» утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 26 октября 2011 № 1107.

По результатам внеплановых проверок Гоструда руководство ООО «Контакт плюс» трижды привлекалось к административной ответственности по ст. 188-4 Кодекса Украины об административных правонарушениях. В частности, это невыполнение законных требований центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере охраны труда. Однако, как показали результаты мероприятия государственного контроля, осуществленного в начале августа текущего года, выполнять требования предписания Гоструда субъект хозяйствования категорически отказывается.

В свою очередь специалистами Управления Гоструда в Сумской области неоднократно проводилась разъяснительная работа относительно необходимости приведения в соответствие нормативно-правовых норм документации в ООО «Контакт плюс» и обеспечения безопасной эксплуатации состава горюче-смазочных материалов.

При изучении данной ситуации следует учитывать то, что склад ГСМ и автозаправочная станция во время неправильной эксплуатации представляют чрезвычайную угрозу жизни и здоровью людей и окружающей среде. Только в 2019 году на заправках Украины из-за пренебрежения правилами эксплуатации и соблюдения требований нормативно-правовых актов по охране труда произошло более 6 взрывов, через которые пострадала значительное количество людей, сообщает пресс-служба ведомства.