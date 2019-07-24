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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:151

Полиция разыскивает водителя, который сбил пешехода и сбежал с места аварии

Юноша в тяжелом состоянии был доставлен на лечение в Ахтырскую центральную районную больницу.

Около двух часов ночи в Ахтырский отдел полиции поступило сообщение от водителя автомобиля, который проезжая по дороге в сторону Харькова, недалеко от села Пологи обнаружил на проезжей части дороги сбитого неизвестным транспортным средством мужчины. На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа полиции и бригада «скорой». Медики доставили пострадавшего в центральную районную больницу, где за жизнь 23-летнего юноши борются врачи.

Предварительно установлено, что парень, после рабочей смены пешком возвращался домой в село Пологи и пострадал в результате наезда неизвестного транспортного средства, водитель которого скрылся с места происшествия, оставив человека в беспомощном состоянии.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины и начали комплекс мероприятий, направленных на поиск правонарушителя.

Правоохранители обращаются к водителю, который мог совершить ДТП с травмированием человека, с требованием добровольно обратиться к Ахтырский отдел полиции для дачи показаний.

Всех водителей, в салонах автомобилей которых имеются автомобильные видеорегистраторы, и которые в период времени с часу до двух часов ночи двигались по автодороге Харьков - Сумы в районе г. Ахтырка и с. Пологи просят предоставить помощь полиции в установлении личности водителя-нарушителя, сбившего человека. Всех, кто располагает информацией, которая поможет раскрыть преступление, просим обратиться к Ахтырского ОП лично, или по телефонам 0-5446-2-33-44, 050-327-97-30, 066-68-83-793, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Дтп Сбил и скрылся
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