Участковые изъяли у шосткинца почти 4 кило наркотиков (фото) Во время санкционированного обыска в квартире 42-летнего жителя Шостки правоохранители обнаружили и изъяли большое количество марихуаны.

Участковыми офицерами полиции была получена информация, что один из жителей Шостки может хранить дома марихуану. Правоохранители наведались по указанному адресу с санкционированным обыском.

В шкафу, среди вещей 42-летний мужчина хранил пакеты с сухим и измельченным веществом, похожим на марихуану. Зелье правоохранители изъяли, его общий вес составил почти 4 килограмма.

Владелец квартиры объяснил правоохранителям, что находил дикую коноплю в лесу, высушивал и мельчил. Затем употреблял их в качестве обезболивающего и делал припарки для больных ног.

Сейчас изъятое направлено на экспертизу. По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 309 Уголовного кодекса Украины «Незаконное хранение наркотических веществ без цели сбыта». Санкция статьи предусматривает от пяти до восьми лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.