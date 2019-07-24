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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:02244

В Сумах снова пройдет фестиваль «Друг из приюта»

15 сентября в Сумах пройдет очередной фестиваль «Друг из приюта».

В программе мероприятия: сбор помощи для приюта для животных, развлекательная программа, фуд зона, благотворительный розыгрыш, ярмарка.

Во время фестиваля каждый желающий сможет выбрать себе друга из приюта и подарить дом для хвостатого.

Место проведения - городской парк им. Кожедуба. Начало мероприятия в 11:00.

Общество Анонс Друг из приюта
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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