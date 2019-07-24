В Сумах снова пройдет фестиваль «Друг из приюта» 15 сентября в Сумах пройдет очередной фестиваль «Друг из приюта».

В программе мероприятия: сбор помощи для приюта для животных, развлекательная программа, фуд зона, благотворительный розыгрыш, ярмарка. Во время фестиваля каждый желающий сможет выбрать себе друга из приюта и подарить дом для хвостатого. Место проведения - городской парк им. Кожедуба. Начало мероприятия в 11:00.