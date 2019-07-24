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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:49193

Кому в Сумах отключили воду

КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды 9 августа.

Из-за порыва водопровода диаметром 100 мм по ул. Шишкаревская, 76 сегодня, 9 августа, прекращено водоснабжение домов по ул. Шишкаревская, ул. Айвазовского, ул. Вавилова, ул. Ватутина и примыкающих к ним улиц.

Также выполняются работы по устранению порыва водосети диаметром 250 мм по ул. Герасима Кондратьева. Для их проведения прекращена подача воды в дома №№ 16, 19, 22 по ул. Герасима Кондратьева, № 1 по ул. Александра Анищенко.

После завершения работ по устранению аварий подача воды будет восстановлена. Приносим извинения за временные неудобства, говорится в сообщении.

Общество Отключение воды
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