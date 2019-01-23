В деле по силовикам, прессовавшим сумских майдановцев, допрашивают свидетелей

Для вызова свидетелей на 10.30 24 сентября отложено судебное разбирательство уголовного производства по обвинительному акту по обвинению бывших прокурора прокуратуры г. Сумы С. и следователя следственного отдела Сумского ГО УМВД Украины в Сумской области П., обвиняемых по ч. 2 ст. 372 УК Украины.
В судебном заседании допрашивались свидетели.
Для информации: бывший прокурор прокуратуры г. Сумы С. обвиняется в том, что своими умышленными действиями, которые заключались в привлечении 27 января 2014 года заведомо невиновных Т.А., Т.Ю. и 28 января 2014 года заведомо невиновного К. к уголовной ответственности, соединенного с обвинением в совершении тяжкого преступления, а также сопряженное с другой фальсификацией, совершил преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 372 УК Украины.
Бывший следователь следственного отдела Сумского ГО УМВД Украины в Сумской области П. своими умышленными действиями, которые заключались в привлечении 27 января 2014 года заведомо невиновного Т. к уголовной ответственности, соединенного с обвинением в совершении тяжкого преступления, а также сопряженное с другой фальсификацией, совершившего преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 372 УК Украины, сообщает пресс-служба суда.
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