В деле по силовикам, прессовавшим сумских майдановцев, допрашивают свидетелей В Белопольском райсуде отложено рассмотрение дела по факту привлечение заведомо невиновных к уголовной ответственности за события, которые происходили на Майдане в январе 2014 года.

Для вызова свидетелей на 10.30 24 сентября отложено судебное разбирательство уголовного производства по обвинительному акту по обвинению бывших прокурора прокуратуры г. Сумы С. и следователя следственного отдела Сумского ГО УМВД Украины в Сумской области П., обвиняемых по ч. 2 ст. 372 УК Украины.

В судебном заседании допрашивались свидетели.

Для информации: бывший прокурор прокуратуры г. Сумы С. обвиняется в том, что своими умышленными действиями, которые заключались в привлечении 27 января 2014 года заведомо невиновных Т.А., Т.Ю. и 28 января 2014 года заведомо невиновного К. к уголовной ответственности, соединенного с обвинением в совершении тяжкого преступления, а также сопряженное с другой фальсификацией, совершил преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 372 УК Украины.

Бывший следователь следственного отдела Сумского ГО УМВД Украины в Сумской области П. своими умышленными действиями, которые заключались в привлечении 27 января 2014 года заведомо невиновного Т. к уголовной ответственности, соединенного с обвинением в совершении тяжкого преступления, а также сопряженное с другой фальсификацией, совершившего преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 372 УК Украины, сообщает пресс-служба суда.