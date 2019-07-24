На Сумщине снова активизировались фискалы-мошенники

Представляясь начальником и работниками Роменского управления ГФС, мошенники звонят субъектам хозяйствования с номеров мобильных операторов 0988794641 и 0977194989 и требуют деньги за избежание проверок и просят перезвонить «начальнику» на номер 0684515373.
Кроме того, Ахтырское управления ГФС сообщает, что представляясь работниками Ахтырского управления ГФС в Сумской области, воры просят перезвонить «руководству» Елене Анатольевне и Наталье Федоровне на номер 0684515373.
Данные случаи мошеннических действий недопустимы и дискредитируют органы фискальной службы.
В случае выявления подобных случаев звоните в местные органы Национальной полиции и обращайтесь по адресу: г. Сумы, ул. Ильинская, 13, Главное управление ГФС в Сумской области, сообщает пресс-служба ведомства.
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