Сумчан запрошують на лекцію для чайників Лекція «SMM для чайників: із чого почати?» пройде у Сумах 22 серпня.

Книгарня «Є» запрошує на лекцію Кирила Балаценка (SMM-менеджер ТРЦ Мануфактура) «SMM для чайників: із чого почати?», що відбудеться 22 серпня. Початок – о 18:30.

Що треба знати про просування у соціальних мережах? Як правильно розпочати роботу? Які інструменти використовувати? Відповідь на ці та інші питання отримаємо під час лекції.

Адреса Книгарні «Є»: м. Суми, вул. Соборна, 44.

Тел.: (054) 270 19 04.

Вхід вільний.