Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:56221

Сумчан запрошують на лекцію для чайників

Лекція «SMM для чайників: із чого почати?» пройде у Сумах 22 серпня.

Книгарня «Є» запрошує на лекцію Кирила Балаценка (SMM-менеджер ТРЦ Мануфактура) «SMM для чайників: із чого почати?», що відбудеться 22 серпня. Початок – о 18:30.

Що треба знати про просування у соціальних мережах? Як правильно розпочати роботу? Які інструменти використовувати? Відповідь на ці та інші питання отримаємо під час лекції.

Адреса Книгарні «Є»: м. Суми, вул. Соборна, 44.

Тел.: (054) 270 19 04.

Вхід вільний.

Общество SmM Книгарня Є Лекция
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«Angry Birds 2 в кино» Туроп Ван Орман (США, Финляндия, 2019)
«Angry Birds 2 в кино» Туроп Ван Орман (США, Финляндия, 2019)
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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