Сумчан запрошують на лекцію для чайників

Книгарня «Є» запрошує на лекцію Кирила Балаценка (SMM-менеджер ТРЦ Мануфактура) «SMM для чайників: із чого почати?», що відбудеться 22 серпня. Початок – о 18:30.
Що треба знати про просування у соціальних мережах? Як правильно розпочати роботу? Які інструменти використовувати? Відповідь на ці та інші питання отримаємо під час лекції.
Адреса Книгарні «Є»: м. Суми, вул. Соборна, 44.
Тел.: (054) 270 19 04.
Вхід вільний.
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