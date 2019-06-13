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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:23434

На Сумщине полиция задержала братьев-угонщиков

Двое родных братьев соблазнились на автомобиль КИА ОПТИМА, который похитили в Сумах две недели назад.

По факту незаконного завладения автомобилем КИА ОПТИМА, который неизвестные злоумышленники похитили средь бела дня от одного из домов по улице Ильинской, в полиции начали уголовное производство. Проведя комплекс необходимых оперативных мероприятий, направленных на поиск легковушки, оперативники уголовного розыска ГУНП вышли на след злоумышленников. Задержали их сегодня ночью неподалеку от села Николаевка Белопольского района. Там же был обнаружен и автомобиль.

Оба задержанных - братья. Одному 21, другому 28 лет. Оба ранее не судимые и в поле зрения полиции раньше не попадали. Сегодня полиция проверяет мужчин на причастность к аналогичным преступлениям на территории области.

Наказанием за кражу, согласно ч.2 ст. 289 «Незаконное завладение транспортным средством», Уголовного кодекса Украины, совершенное по предварительному сговору группой лиц, или если оно причинило значительный материальный ущерб может стать лишение свободы на срок от пяти до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Угон Угонщики
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