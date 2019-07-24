В Сумской ОГА думали, как решить проблему вони в Конотопе Проблему с загрязнением воздуха в следствие деятельности Поповского экспериментального завода на Конотопщине должны решать совместно - каждый в пределах своей компетенции.

Об этом во время заседания областной комиссии ТЭБ и ЧС акцент временно исполняющая главы Сумской облгосадминистрации Ирина Купрейчик, обращаясь к власти на местах и руководству завода.

Она заслушала информацию от начальника Главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской области Виталия Моисеенко об опасности этой вони, в частности о превышении концентрации аммиака в воздухе в 2 раза, а сероводорода - в девять раз на расстоянии 300 метров от отстойников.

Заместитель начальника управления здравоохранения облгосадминистрации Надежда Лысенко сообщила, что, как свидетельствуют статистические данные, в Поповке на 12% больше, чем в среднем по области, дети болеют легочными заболеваниями. О нарушении законодательства со стороны завода говорили и областные экологи. А местные активисты и депутаты добавили, что громада недовольна деятельностью завода и готова к решительным действиям.

«Проблему с загрязнением воздуха на Конотопщине и с отстойниками Поповского экспериментального завода должны решать сообща - каждый в пределах своей компетенции, - отметила Ирина Купрейчик. - Главное, чтобы из-за этого предприятие не страдали люди, а особенно - дети».

Поэтому члены комиссии рекомендовали главе Конотопской райгосадминистрации Николаю Горбенко и сельскому голове Поповки Сергею Савченко как можно быстрее решить вопрос о разграничении процессов утилизации жидких производственных отходов, а руководству завода - в кратчайшие сроки проработать вместе с научно-исследовательскими институтами опыт подобных предприятий по применению биопрепаратов для переработки отходов.