Сумская пляжница неудачно выступила на чемпионате Европы в Москве В Москве проходит чемпионат Европы по пляжному волейболу.

В турнире принимала участие сумчанка Марина Самодай, которая выступала в паре с киевлянкой Дианой Луниной. К сожалению, украинки проиграли все три матча в группе и не вышли в плей-офф, заняв тем самым 25-ое место.