Сумская пляжница неудачно выступила на чемпионате Европы в Москве

В турнире принимала участие сумчанка Марина Самодай, которая выступала в паре с киевлянкой Дианой Луниной. К сожалению, украинки проиграли все три матча в группе и не вышли в плей-офф, заняв тем самым 25-ое место.
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