Сумское НПО предлагает городу взять в аренду Котельную северного промузла

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал депутат Сумского городского совета Дмитрий Лантушенко.
«Вот такое письмо вчера поступило в городской совет от Сумского НПО.
Завод не готов вовремя войти в отопительный сезон, а потому предлагает городу взять в аренду котельную.
Прошел год, но ситуация так и не разрешилась (
Поэтому, уже через несколько дней должен быть разработан план выхода из ситуации. Времени вообще нет.
Взять городу в аренду КСПУ отдать в управление другой частной кампании?
Что скажете?», - спрашивает депутат у горожан.
Напомним: Котельная обслуживает примерно треть многоквартирных домов города.
Вопрос подготовки к отопительному сезону - на еженедельной контроле областной власти....
Пока только ведутся переговоры о включении горячей воды для трети сумчан....
Сегодня, 23 июля, исполком Сумского горсовета установил новые тарифы на отопление и горячую воду для ООО «Сумское НПО»....
ПАТ «Сумське НВО» повідомляє про заплановане встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання, а також тарифів на послугу...
Сегодня, 19 июня, на сессии Сумского горсовета выступил глава профсоюза ПАО «Сумское НПО» «Машметалл».... 1