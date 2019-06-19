Сумское НПО предлагает городу взять в аренду Котельную северного промузла Такое письмо поступило от завода в Сумской городской совет.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал депутат Сумского городского совета Дмитрий Лантушенко.

«Вот такое письмо вчера поступило в городской совет от Сумского НПО.

Завод не готов вовремя войти в отопительный сезон, а потому предлагает городу взять в аренду котельную.

Прошел год, но ситуация так и не разрешилась (

Поэтому, уже через несколько дней должен быть разработан план выхода из ситуации. Времени вообще нет.

Взять городу в аренду КСПУ отдать в управление другой частной кампании?

Что скажете?», - спрашивает депутат у горожан.

Напомним: Котельная обслуживает примерно треть многоквартирных домов города.