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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 20:562

Сумское НПО предлагает городу взять в аренду Котельную северного промузла

Такое письмо поступило от завода в Сумской городской совет.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал депутат Сумского городского совета Дмитрий Лантушенко.

«Вот такое письмо вчера поступило в городской совет от Сумского НПО.

Завод не готов вовремя войти в отопительный сезон, а потому предлагает городу взять в аренду котельную.

Прошел год, но ситуация так и не разрешилась (

Поэтому, уже через несколько дней должен быть разработан план выхода из ситуации. Времени вообще нет.

Взять городу в аренду КСПУ отдать в управление другой частной кампании?

Что скажете?», - спрашивает депутат у горожан.

Напомним: Котельная обслуживает примерно треть многоквартирных домов города.

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Общество Котельная Северного промузла КСПУ Отопительный сезон
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