В Сумах столкнулись два авто: привлекали спасателей Спасатели помогли освободиться 3 людям из покореженного авто.

Сегодня, 10 августа, в 00:31 в Службу спасения «101» поступила информация от медработников о необходимости оказания помощи при ДТП. По предварительным данным, на ул. Героев Крут в Сумах произошло столкновение легковых автомобилей «Opel» и «Skoda», в результате чего вторая легковушка слетел с дороги и перевернулась.

На место вызова прибыли отделения дежурного караула 2-й государственной пожарно-спасательной части и группы специальной пожарной техники. Спасатели оказали помощь пассажиру «Skoda» освободиться из авто, которое перевернулось. В изувеченной легковушке еще оставались зажатыми водитель и другой пассажир. Гидравлическим специнструментом работники Службы спасения освободили пострадавших и передали врачам экстренной медицинской помощи.

Всего в операции было привлечено 8 человек личного состава и 3 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.