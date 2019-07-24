Подробности аварии с 4 пострадавшими в Сумах от патрульных 10 августа, около часа ночи экипаж патрульных получил сообщение о ДТП на перекрестке улицы Героев Крут и проспекта Михаила Лушпы.

Стражи порядка оперативно прибыли и огородили место ДТП. По предварительным данным, 19-летний водитель, управляя автомобилем Skoda Octavia, при выезде с территории автозаправочной станции на улице Героев Крут, не предоставил преимущества в движении, после чего произошло столкновение с автомобилем Opel Astra. Автомобиль Skoda Octavia вылетел за пределы проезжей части и перевернулся.

В результате ДТП оба водителя и двое пассажиров Skoda Octavia получили телесные повреждения. У водителя Skoda Octavia зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и перелом седьмого ребра слева, у 35-летнего водителя Opel Astra - ушиб грудной клетки, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга, у 19-летнего пассажира - закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга, еще у одного 22-летнего пассажира - политравму. Всех госпитализировали в больницу.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, которая занималась оформлением соответствующих материалов. Продолжаются следственные действия.