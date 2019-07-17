В Сумах пройдет чемпионат по спорту на пилоне и воздушной акробатике

Спортсмены со всей страны будут соревноваться за звание чемпионов. Сильнейшие поедут на чемпионат мира.
Турнир пройдет 19-20 октября в легкоатлетическом манеже СумГУ. Начало в 9.00.
14 вересня у Сумах відбудеться Фестиваль власної справи BXID, присвячений Дню підприємця....
2nd Sumy Airport Run 2019 пройдет 16 ноября в Сумском аэропорту....
Уже в субботу, 3 августа, липоводолинский «Альянс» будет принимать «Энергию» из Новой Каховки....
26-28 июля в Сумах пройдет открытый чемпионат, посвященный Всемирному дню шахмат....
18 липня у міській галереї відбудеться засідання Клубу анонімних авторів....