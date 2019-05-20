Сумчане с «золотом» чемпионата Европы по жиму В Люксембурге завершился чемпионат Европы по жиму штанги лежа.

В соревнованиях принимали участие и сумчане, которые завоевали две золотые медали.

Анна Рыкун стала лучшей среди юниорок в весовой категории до 57 кг. Ее результат 107,5 кг – это новый рекорд Украины среди женщин. Это уже третье чемпионство сумчанки за последние три года. Кроме того, наша землячка стала второй в абсолютном зачете среди юниорок. Подготовили спортсменку тренеры В.Воронецкий и А.Красилов.

Дебютант чемпионатов Европы Денис Швыдко стал лучшим среди мужчин в весе до 66 кг, его результат 170 кг. Тренер - А.Красилов.