Сумской боксер стал призером чемпионата Европы

Среди призеров и наш Денис Заплюсвичка, который дошел до полуфинала, тем самым завоевав бронзовую награду. Подготовили спортсмена тренера Виталий Воловик и Виталий Орехов.
28 июля в Лос-Анджелесе проходил турнир Solana Beach Triathlon....
Уроженец Шостки Иван Редкач следующий бой может провести против звездного экс-чемпиона мира по боксу Эдриэна Бронера....
Шосткинский боксер полусреднего веса Иван Редкач рассказал о своем следующем сопернике, сообщает Xsport....
16 июня в Умани завершился чемпионат Украины по боксу среди школьников 2005-2006 г.р....
На выходных в Харькове в спортивном комплексе «Локомотив» проходил турнир по боксу регионального филиала «Южной железной дороги»....