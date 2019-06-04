Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:54243

Сумской боксер стал призером чемпионата Европы

В Тбилиси (Грузия) завершился чемпионат Европы по боксу среди школьников.

Среди призеров и наш Денис Заплюсвичка, который дошел до полуфинала, тем самым завоевав бронзовую награду. Подготовили спортсмена тренера Виталий Воловик и Виталий Орехов.

Спорт Бокс
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Сумской боксер взял медаль в акватлоне
01.08.2019 12:18

Сумской боксер взял медаль в акватлоне

28 июля в Лос-Анджелесе проходил турнир Solana Beach Triathlon....

Иван Редкач встретится со звездным экс-чемпионом в четырех весовых категориях
15.07.2019 21:45

Иван Редкач встретится со звездным экс-чемпионом в четырех весовых категориях

Уроженец Шостки Иван Редкач следующий бой может провести против звездного экс-чемпиона мира по боксу Эдриэна Бронера....

Иван Редкач собирается боксировать против четырехкратного чемпиона мира (видео)
22.06.2019 10:24

Иван Редкач собирается боксировать против четырехкратного чемпиона мира (видео)

Шосткинский боксер полусреднего веса Иван Редкач рассказал о своем следующем сопернике, сообщает Xsport....

Сумские боксеры с медалями чемпионата Украины
17.06.2019 08:26

Сумские боксеры с медалями чемпионата Украины

16 июня в Умани завершился чемпионат Украины по боксу среди школьников 2005-2006 г.р....

Боксеры с Сумщины отличились в Харькове
04.06.2019 09:51

Боксеры с Сумщины отличились в Харькове

На выходных в Харькове в спортивном комплексе «Локомотив» проходил турнир по боксу регионального филиала «Южной железной дороги»....

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Сумское НПО предлагает городу взять в аренду Котельную северного промузла
09.08.2019 20:56
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На Сумщине очередное страшное ДТП: пострадали шестеро
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В Сумах столкнулись два авто: привлекали спасателей
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Под Сумами произошло смертельное ДТП: трое погибли, двое в больнице (фото)
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Сумские хоккеистки проиграли валлийкам на чемпионате Европы
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Сумская пляжница неудачно выступила на чемпионате Европы в Москве
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Афиша

«Angry Birds 2 в кино» Туроп Ван Орман (США, Финляндия, 2019)
«Angry Birds 2 в кино» Туроп Ван Орман (США, Финляндия, 2019)
Кино Космос
10:15—45грн. 12:10—50грн. 16:30—55 грн.
«Адская кухня» Андреа Берлофф (США, 2019)
«Адская кухня» Андреа Берлофф (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 13:00 15:10 19:30 21:50 23:10
«Берлин, я люблю тебя» Дианна Агрон (Германия, 2019)
«Берлин, я люблю тебя» Дианна Агрон (Германия, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 19:30
«Смерть и жизнь Джона Ф. Донована» Ксавье Долан (Канада, Великобритания, 2019)
«Смерть и жизнь Джона Ф. Донована» Ксавье Долан (Канада, Великобритания, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:00 20:30
«Страшные истории для рассказа в темноте» Андре Овредал (США, Канада, 2019)
«Страшные истории для рассказа в темноте» Андре Овредал (США, Канада, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 20:50 23:00
«Un homme pressé» Эрве Мимран (Франция, 2019)
«Un homme pressé» Эрве Мимран (Франция, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:00 18:00
«Анімаційний БУМ»
«Анімаційний БУМ»
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 18:30

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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