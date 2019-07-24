На Сумщине очередное страшное ДТП: пострадали шестеро Вечером 10 августа в Конотопском районе произошло ДТП с пострадавшими.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил конотопчанин Геннадий Тарасенко.

Авария произошла в районе с. Питомник. Среди пострадавших ребенок.

Как сообщила начальник отдела коммуникаций ГУНП в Сумской области Эльвира Биганова, в результате аварии пострадали шестеро. Подробности позже.