На Сумщине очередное страшное ДТП: пострадали шестеро

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил конотопчанин Геннадий Тарасенко.
Авария произошла в районе с. Питомник. Среди пострадавших ребенок.
Как сообщила начальник отдела коммуникаций ГУНП в Сумской области Эльвира Биганова, в результате аварии пострадали шестеро. Подробности позже.
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