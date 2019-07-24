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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:04613

На Сумщине очередное страшное ДТП: пострадали шестеро

Вечером 10 августа в Конотопском районе произошло ДТП с пострадавшими.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил конотопчанин Геннадий Тарасенко.

Авария произошла в районе с. Питомник. Среди пострадавших ребенок.

Как сообщила начальник отдела коммуникаций ГУНП в Сумской области Эльвира Биганова, в результате аварии пострадали шестеро. Подробности позже.

Право Дтп
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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