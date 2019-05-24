Летний чемпионат АФС: определились пары 1/4 финала

Группа А
Технология 4 – 1 Sagacitas
International 4 – 9 Динамо
Олимпик 3 – 7 Арсенал
Лидирует «Динамо» - 24 очка, дальше – «Технология» - 21, «Арсенал» - 18, «Sagacitas» - 12…
Группа Б
Триумф-Sigma 3 – 7 CompService
Forza 2 – 18 Lex VSK-СумБуд
Ощадбанк 4 – 1 Сервис Люкс
Лидирует «Ощадбанк» - 25, дальше – «Lex VSK-СумБуд» - 20, «Сервис Люкс» - 15, «CompService» - 10…
За тур до окончания регулярного чемпионата определились пары четвертьфиналистов:
«Динамо» - «Compservice»
«Технология» - «Сервис Люкс»
«Арсенал» - «Lex VSK – Сумбуд»
«Sagacitas» - «Ощадбанк»
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В субботу, 25 мая, на третьем поле ФЦ «Барса» пройдет всеукраинский турнир по мини-футболу Кубок Правления АО «Ощадбанк»....