На Сумщине произошло масштабное ДТП: шестеро пострадавших В результате дорожно-транспортных происшествий получили травмы шесть человек: три женщины и трое мужчин.

10 августа около 21.00 в дежурную часть Конотопского отдела полиции от диспетчера службы «103» поступило сообщение о том, что у «Батуринского переезда» произошло лобовое столкновение двух автомобилей. Есть пострадавшие. На место аварии немедленно выехали руководители местного отдела полиции, следственно-оперативная группа.

Было установлено, что ДТП произошло в результате лобового столкновения двух автомобилей «Ford Fiesta» и «Daewoo Nexia». Так водитель автомобиля «Ford Fiestа», 1993 г.р., житель Конотопа, двигаясь по автодороге Батурин - Сумы-Конотоп, выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущество в движении и столкнулся с автомобилем «Daewoo Nexia», который в это время двигался во встречном направлении по главной дороге. В результате лобового столкновения двух авто травмы получили все участники дорожного движения. У них было диагностирована закрытые черепно-мозговые травмы, сотрясения головного мозга. К тому же у водителя «Ford Fiesta» обнаружили внутреннее кровотечение, у пассажиров этого авто - мужчины, 1993 г.р. и двух женщин 1993 и 1996 г.р. ушибы.

Водитель «Daewoo Nexia», 1999 г.р., житель с. Поповка, получил перелом нижней трети бедра, правой нижней конечности, а его пассажирка, 2001 г.р. перелом верхней челюсти.

В полиции по данному факту открыто уголовное производство по ст. 286 ч1. УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения», проводятся все необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств и причин дорожно-транспортного происшествия, сообщает отдел коммуникаций ГУНП в Сумской области.