«Альянс» снова сыграл в ничью (видео)

В 3-ем туре единственный представитель Сумщины в профессиональном футболе Украины играл на выезде против ФК «Никополь».
Уже на 13-ой минуте гости получили право на пенальти, который не реализовал Сергей Загинайлов. Спустя 7 минут счет липоводолинцам таки удалось открыть: забил Андрей Анцибор. Уже во втором тайме, на 62-ой минуте хозяевам удалось сравнять счет. В итоге 1:1 – вторая ничья «Альянса» в сезоне.
Другие результаты тура:
«Кристалл» Херсон 2:0 «Черноморец-2» Одесса
«Горняк» Кривой Рог 1:0 «ВПК-Агро» Днепропетровская обл.
«Николаев-2» 1:1 «Реал Фарма»
«Энергия» Новая Каховка 1:0 «Таврия Симферополь» Херсон
После трех туров лидирует «Горняк» - 9 очков, дальше – «Кристалл», «Николаев-2» и «Энергия» - по 7, «ВПК-Агро» - 6, «Альянс» - 2 (в 2 играх)…
Следующий матч наши проведут снова в гостях против «ВПК-Агро».
3 августа стартовал чемпионат Украины по футболу среди аматоров....
Сегодня, 3 августа, липоводолинский «Альянс» во втором туре первенства Украины по футболу во второй лиге принимал в Сумах новокаховскую «Энергию»....
Уже в субботу, 3 августа, липоводолинский «Альянс» будет принимать «Энергию» из Новой Каховки....
3 августа стартует аматорский чемпионат Украины по футболу....
Уже в субботу, 3 августа, липоводолинский «Альянс» будет принимать «Энергию» из Новой Каховки....