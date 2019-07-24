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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 19:562

«Альянс» снова сыграл в ничью (видео)

Сегодня, 11 августа, липоводолинский «Альянс» провел свой второй матч во второй лиге чемпионата Украины по футболу.

В 3-ем туре единственный представитель Сумщины в профессиональном футболе Украины играл на выезде против ФК «Никополь».

Уже на 13-ой минуте гости получили право на пенальти, который не реализовал Сергей Загинайлов. Спустя 7 минут счет липоводолинцам таки удалось открыть: забил Андрей Анцибор. Уже во втором тайме, на 62-ой минуте хозяевам удалось сравнять счет. В итоге 1:1 – вторая ничья «Альянса» в сезоне.

Другие результаты тура:

«Кристалл» Херсон 2:0 «Черноморец-2» Одесса

«Горняк» Кривой Рог 1:0 «ВПК-Агро» Днепропетровская обл.

«Николаев-2» 1:1 «Реал Фарма»

«Энергия» Новая Каховка 1:0 «Таврия Симферополь» Херсон

После трех туров лидирует «Горняк» - 9 очков, дальше – «Кристалл», «Николаев-2» и «Энергия» - по 7, «ВПК-Агро» - 6, «Альянс» - 2 (в 2 играх)…

Следующий матч наши проведут снова в гостях против «ВПК-Агро».

Спорт Альянс Липовая Долина Футбол
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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