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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумские аматоры выиграли и проиграли

10-11 августа прошли игры второго тура чемпионата Украины по футболу среди амторов.

Николаевская «Виктория» на выезде минимально одолела ФК «Белая Церковь». Единственный и победный гол забил Владимир Черников.

Дебютант чемпионата ФК «Тростянец-2» дома минимально проиграл «Авангарду» из Корюковки.

Остальные матчи:

«Рубикон-Вишневое» – «ЛНЗ-Лебедин» Черкасская обл. 0:2

«Олимпик» (Кропивницкий) - МФК «Первомайск» 3:5

«Агродом» (Бахмач) – «Атлет» (Киев) 2:0

ФК «Чернигов» - «Днепр» (Черкассы) 3:1

После двух туров у «Виктории» 6 очков, у тростянчан – 0.

Спорт Аматорский футбол Виктория Николаевка ФК Тростянец Футбол
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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