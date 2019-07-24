Сумские аматоры выиграли и проиграли

Николаевская «Виктория» на выезде минимально одолела ФК «Белая Церковь». Единственный и победный гол забил Владимир Черников.
Дебютант чемпионата ФК «Тростянец-2» дома минимально проиграл «Авангарду» из Корюковки.
Остальные матчи:
«Рубикон-Вишневое» – «ЛНЗ-Лебедин» Черкасская обл. 0:2
«Олимпик» (Кропивницкий) - МФК «Первомайск» 3:5
«Агродом» (Бахмач) – «Атлет» (Киев) 2:0
ФК «Чернигов» - «Днепр» (Черкассы) 3:1
После двух туров у «Виктории» 6 очков, у тростянчан – 0.
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