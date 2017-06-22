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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:07573

Мэр Сум хочет новую концепцию развития городского парка

Городские власти будут снова разрабатывать концепцию развития городского парка им. И. Кожедуба.

Победители того самого конкурса двухлетней давности

Мэр Сум Александр Лысенко поднял вопрос на аппаратном совещании 12 августа.

- В принципе, я не против, что в парке появляются неплохие локации, - начал он. – Скейт-парк запланировали, сейчас уже заканчиваете, детскую площадку сделали… Я думаю, и дальше будете там что-то делать в нем, развивать парк. Но без концепции… Есть у вас план? Есть, озеленение? Это понятно. Помните, полтора года назад 20 тысяч было выделено депутатами на разработку концепции. Общее видение, что там что-то должно быть. Я думаю, нужно сделать нормальный документ. И людей, кстати, спросить, что они хотят, чтобы там было. Наше задание сделать дорожки, лавочки, деревья. Но эти локации, которые появляются, были подчинены какой-то концепции, потому что предложение много, а концепции нет. Сделайте концепцию, чтобы мы уже на следующий год запланировали в бюджете, что там будет.

Напомним: в 2017 году проводили конкурс на разработку концепции реконструкции городского парка им. И.Кожедуба. Его объявили в рамках Программы развития парка, утвержденной в 2016 году на сессии горсовета. На восстановление рекреационной зоны в течение трех лет планировалось около 19 млн гривен. Участие в конкурсе приняли 6 проектов. Тогда победила работа студентов строительного колледжа. Призовой фонд конкурса составляет 18 000 гривен. Зачем тратили эти средства, непонятно...

Общество Городской парк имени кожедуба Концепция
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