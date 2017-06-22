Мэр Сум хочет новую концепцию развития городского парка

Победители того самого конкурса двухлетней давности
Мэр Сум Александр Лысенко поднял вопрос на аппаратном совещании 12 августа.
- В принципе, я не против, что в парке появляются неплохие локации, - начал он. – Скейт-парк запланировали, сейчас уже заканчиваете, детскую площадку сделали… Я думаю, и дальше будете там что-то делать в нем, развивать парк. Но без концепции… Есть у вас план? Есть, озеленение? Это понятно. Помните, полтора года назад 20 тысяч было выделено депутатами на разработку концепции. Общее видение, что там что-то должно быть. Я думаю, нужно сделать нормальный документ. И людей, кстати, спросить, что они хотят, чтобы там было. Наше задание сделать дорожки, лавочки, деревья. Но эти локации, которые появляются, были подчинены какой-то концепции, потому что предложение много, а концепции нет. Сделайте концепцию, чтобы мы уже на следующий год запланировали в бюджете, что там будет.
Напомним: в 2017 году проводили конкурс на разработку концепции реконструкции городского парка им. И.Кожедуба. Его объявили в рамках Программы развития парка, утвержденной в 2016 году на сессии горсовета. На восстановление рекреационной зоны в течение трех лет планировалось около 19 млн гривен. Участие в конкурсе приняли 6 проектов. Тогда победила работа студентов строительного колледжа. Призовой фонд конкурса составляет 18 000 гривен. Зачем тратили эти средства, непонятно...
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