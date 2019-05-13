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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:31289

Подпорную стенку под стенами мэрии обещают начать ремонтировать в сентябре

Об этом сообщил директор департамента инфраструктуры Эдуард Велитченко сегодня, 12 августа, на аппаратном совещании в мэрии.

- Работы по подпорной стенке на пл. Независимости будут начаты в сентябре в пределах финансирования.

- Хорошо, тогда до 1.10, - записал себе мэр Сум Александр Лысенко.

- Давайте до середины октября, - предложил его зам Степан Пак. – Уже начнут, тогда и послушаем.

- Хорошо, а вы не рассматривали мое предложение устроить аукцион? Думаете, никто не захочет?

- Нет. Для аукциона нужен положительный вывод управления архитектуры. Они читают нецелесообразно, - ответил директор департамента обеспечение ресурсных платежей Юрий Клименко. – Там запроектирована смотровая площадка.

- Там просто ничего другого невозможно сделать, - ответил начальник упарвления архитектуры Андрей Кривцов.

- Хорошо, стройте тогда стенку, - подытожил мэр.

Напомним: вопросу аварийной стенки под стенами мэрии уже почти два года. Еще в 2017 году ее ремонт оценивался в 1,5 млн грн. В начале лета Эдуарда Велитченко говорил, что ею займутся после того ,как сделают подпорную стенку вдоль детского сада на ул. Прокофьева. Только на прошлой неделе начали заниматься этой стенкой.

Общество Подпорная стена
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