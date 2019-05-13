Подпорную стенку под стенами мэрии обещают начать ремонтировать в сентябре

- Работы по подпорной стенке на пл. Независимости будут начаты в сентябре в пределах финансирования.
- Хорошо, тогда до 1.10, - записал себе мэр Сум Александр Лысенко.
- Давайте до середины октября, - предложил его зам Степан Пак. – Уже начнут, тогда и послушаем.
- Хорошо, а вы не рассматривали мое предложение устроить аукцион? Думаете, никто не захочет?
- Нет. Для аукциона нужен положительный вывод управления архитектуры. Они читают нецелесообразно, - ответил директор департамента обеспечение ресурсных платежей Юрий Клименко. – Там запроектирована смотровая площадка.
- Там просто ничего другого невозможно сделать, - ответил начальник упарвления архитектуры Андрей Кривцов.
- Хорошо, стройте тогда стенку, - подытожил мэр.
Напомним: вопросу аварийной стенки под стенами мэрии уже почти два года. Еще в 2017 году ее ремонт оценивался в 1,5 млн грн. В начале лета Эдуарда Велитченко говорил, что ею займутся после того ,как сделают подпорную стенку вдоль детского сада на ул. Прокофьева. Только на прошлой неделе начали заниматься этой стенкой.
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