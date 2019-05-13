Подпорную стенку под стенами мэрии обещают начать ремонтировать в сентябре Об этом сообщил директор департамента инфраструктуры Эдуард Велитченко сегодня, 12 августа, на аппаратном совещании в мэрии.

- Работы по подпорной стенке на пл. Независимости будут начаты в сентябре в пределах финансирования.

- Хорошо, тогда до 1.10, - записал себе мэр Сум Александр Лысенко.

- Давайте до середины октября, - предложил его зам Степан Пак. – Уже начнут, тогда и послушаем.

- Хорошо, а вы не рассматривали мое предложение устроить аукцион? Думаете, никто не захочет?

- Нет. Для аукциона нужен положительный вывод управления архитектуры. Они читают нецелесообразно, - ответил директор департамента обеспечение ресурсных платежей Юрий Клименко. – Там запроектирована смотровая площадка.

- Там просто ничего другого невозможно сделать, - ответил начальник упарвления архитектуры Андрей Кривцов.

- Хорошо, стройте тогда стенку, - подытожил мэр.

Напомним: вопросу аварийной стенки под стенами мэрии уже почти два года. Еще в 2017 году ее ремонт оценивался в 1,5 млн грн. В начале лета Эдуарда Велитченко говорил, что ею займутся после того ,как сделают подпорную стенку вдоль детского сада на ул. Прокофьева. Только на прошлой неделе начали заниматься этой стенкой.