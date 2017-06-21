Мэр Сум пригрозил приехать разбирать незаконную крышу возле гимназии № 1 с автоматами

- А что там крыша? Возле гимназии № 1? – обратился он к начальнику управления государственной архитектурно-строительной инспекции Анатолию Довбне. – Когда?
- На этой неделе заканчиваем проверку. Там нет никаких документов.
- Тогда приезжаем и демонтируем. Или предложите им самим, потому что они же должны понимать, что мы не позволим. А то выстроили кирпичную стену и назвали ее забором, а теперь там появились балки, скоро крыша будет… Или сами, или мы приедем ночью, с полицией и автоматами, как на Лушпы мы убирали незаконный МАФ. Приехали 15 человек с автоматами, под их охраной наши провели демонтаж…
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