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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:45886

Мэр Сум пригрозил приехать разбирать незаконную крышу возле гимназии № 1 с автоматами

Вопрос незаконного сооружения возле гимназии № 1 сегодня, 12 августа, на аппаратном совещании поднял мэр Сум Александр Лысенко.

- А что там крыша? Возле гимназии № 1? – обратился он к начальнику управления государственной архитектурно-строительной инспекции Анатолию Довбне. – Когда?

- На этой неделе заканчиваем проверку. Там нет никаких документов.

- Тогда приезжаем и демонтируем. Или предложите им самим, потому что они же должны понимать, что мы не позволим. А то выстроили кирпичную стену и назвали ее забором, а теперь там появились балки, скоро крыша будет… Или сами, или мы приедем ночью, с полицией и автоматами, как на Лушпы мы убирали незаконный МАФ. Приехали 15 человек с автоматами, под их охраной наши провели демонтаж…

Общество Незаконная стройка
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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