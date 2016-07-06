Сумчане на Лушпы не разрешили демонтировать аварийную площадку в своем дворе Аварийная детская площадка на пр. Лушпы, 10 пока остается недемонтированной.

Об этом сегодня, 12 августа, на аппаратном совещании в мэрии сообщил мэр Сум Александр Лысенко.

- Лушпы, 7, вышли, посмотрели, большая площадка, в ужасном состоянии, - рассказал он. – Решили демонтировать, пришли снова, там собралось человек 30-40, говорят: оставьте. Там дети играют постарше, маленьких туда не пускают. Все-таки нужен какой-то вывод служб о том, нужно ли его демонтировать или нет.

Как сообщил директор департамента инфраструктуры Эдуард Велитченко, всего в Сумах 665 старых детских площадок, из них 167 были в аварийном состоянии. 43 из них уже отремонтировано. Остальные будут исследоваться. Если не подлежат ремонту, то будут демонтировать. Всего по Сумам больше 1400 площадок.