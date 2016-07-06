Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:55668

Сумчане на Лушпы не разрешили демонтировать аварийную площадку в своем дворе

Аварийная детская площадка на пр. Лушпы, 10 пока остается недемонтированной.

Об этом сегодня, 12 августа, на аппаратном совещании в мэрии сообщил мэр Сум Александр Лысенко.

- Лушпы, 7, вышли, посмотрели, большая площадка, в ужасном состоянии, - рассказал он. – Решили демонтировать, пришли снова, там собралось человек 30-40, говорят: оставьте. Там дети играют постарше, маленьких туда не пускают. Все-таки нужен какой-то вывод служб о том, нужно ли его демонтировать или нет.

Как сообщил директор департамента инфраструктуры Эдуард Велитченко, всего в Сумах 665 старых детских площадок, из них 167 были в аварийном состоянии. 43 из них уже отремонтировано. Остальные будут исследоваться. Если не подлежат ремонту, то будут демонтировать. Всего по Сумам больше 1400 площадок.

Общество Детская площадка
view counter

По тематике

В Сумах будут демонтировать новые детские площадки
18.02.2019 10:13

В Сумах будут демонтировать новые детские площадки

Управление Гоструда в Сумской области дало предписание демонтировать качели на новых детских площадках в городе....

На Сумщине 7-летней девочке отрезало полпальца на детской площадке
26.04.2018 11:43

На Сумщине 7-летней девочке отрезало полпальца на детской площадке

24 апреля в Кролевце на детской площадке в микрорайоне Гончаровка произошла чрезвычайная ситуация....

Детская площадка в Конотопе прославилась на всю Украину (фото)
15.12.2017 09:23

Детская площадка в Конотопе прославилась на всю Украину (фото)

Власти Конотопа хвастаются "адской" детской площадкой....

17.01.2017 11:30

В Сумах хотят перенести детскую площадку

16 января заместитель председателя Сумского областного совета Татьяна Головко провела прием граждан по личным вопросам....

Петиция с предложением построить детскую площадку на Барановке получила ответ
06.07.2016 18:05

Петиция с предложением построить детскую площадку на Барановке получила ответ

Электронная петиция Оксаны Бакины «Детская площадка на Барановке» получила ответ от горсовета....

Новости

Сумское НПО предлагает городу взять в аренду Котельную северного промузла
09.08.2019 20:56
На Сумщине у угонщиков авто обнаружили еще и наркотики и оружие
Сегодня 14:01
На Сумщине будут строить туалеты в школах
Сегодня 13:46
Сумчанин получил меч в Королевской академии сухопутных войск Великобритании
Сегодня 13:05
Сумские копы задержали грабительницу в розыске
Сегодня 12:30
Мэр Сум пригрозил «Сумытеплоэнерго» посмотреть договор аренды
Сегодня 12:00
В центре Сум отключили воду
Сегодня 11:47
На ремонт школьной футбольной площадки в Сумах нужно 650 тысяч
Сегодня 11:30
В Сумах водитель въехал в электроопору: пассажир получил травмы
Сегодня 11:29
В Сумах продают завод «SELMI»
Сегодня 11:06
Сумчане на Лушпы не разрешили демонтировать аварийную площадку в своем дворе
Сегодня 10:55
Подпорную стенку под стенами мэрии обещают начать ремонтировать в сентябре
Сегодня 10:31
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Angry Birds 2 в кино» Туроп Ван Орман (США, Финляндия, 2019)
«Angry Birds 2 в кино» Туроп Ван Орман (США, Финляндия, 2019)
Кино Космос
10:15—45грн. 12:10—50грн. 16:30—55 грн.
«Адская кухня» Андреа Берлофф (США, 2019)
«Адская кухня» Андреа Берлофф (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 13:00 15:10 19:30 21:50 23:10
«Берлин, я люблю тебя» Дианна Агрон (Германия, 2019)
«Берлин, я люблю тебя» Дианна Агрон (Германия, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 19:30
«Смерть и жизнь Джона Ф. Донована» Ксавье Долан (Канада, Великобритания, 2019)
«Смерть и жизнь Джона Ф. Донована» Ксавье Долан (Канада, Великобритания, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:00 20:30
«Страшные истории для рассказа в темноте» Андре Овредал (США, Канада, 2019)
«Страшные истории для рассказа в темноте» Андре Овредал (США, Канада, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 20:50 23:00
«Un homme pressé» Эрве Мимран (Франция, 2019)
«Un homme pressé» Эрве Мимран (Франция, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:00 18:00
«Анімаційний БУМ»
«Анімаційний БУМ»
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 18:30

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.