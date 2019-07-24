Сумские копы задержали грабительницу в розыске

По указанному адресу стражи порядка обнаружили двух мужчин и женщину. Запрещенных вещей при себе они не имели. Но вот 22-летняя женщина оказалась в активном розыске в связи с сокрытием от суда за совершение уголовного преступления по признакам ч. 2 ст. 186 (грабеж, соединенный с насилием, не опасным для жизни или здоровья потерпевшего, или с угрозой применения такого насилия, или совершенный повторно, или по предварительному сговору группой лиц) УК.
Для установления всех обстоятельств инспекторы доставили гражданку в Сумской отдел полиции.
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