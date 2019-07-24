Сумские копы задержали грабительницу в розыске К патрульным роты тактико-оперативного реагирования обратились граждане и попросили проверить подозрительных лиц, находившихся возле дома на проспекте Михаила Лушпы, которые якобы что-то вроде искали.

По указанному адресу стражи порядка обнаружили двух мужчин и женщину. Запрещенных вещей при себе они не имели. Но вот 22-летняя женщина оказалась в активном розыске в связи с сокрытием от суда за совершение уголовного преступления по признакам ч. 2 ст. 186 (грабеж, соединенный с насилием, не опасным для жизни или здоровья потерпевшего, или с угрозой применения такого насилия, или совершенный повторно, или по предварительному сговору группой лиц) УК.

Для установления всех обстоятельств инспекторы доставили гражданку в Сумской отдел полиции.