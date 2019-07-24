Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:29329

В Сумах водитель въехал в электроопору: пассажир получил травмы

Происшествие случилось 10 августа, около 6 часов утра, на улице Сергея Табалы.

Предварительно, 30-летний мужчина, управляя автомобилем Volkswagen Jetta, при обстоятельствах, которые на данный момент выясняются, допустил наезд на опору линии электропередач.

В результате ДТП 28-летний пассажир легковушки получил телесные повреждения в виде раны лобной области и закрытого перелома правой плечевой кости со смещением. Его доставили в больницу.

Водителя доставили в медицинское учреждение, где он сдал анализы на определение состояния опьянения. Сейчас проводится проверка.

Право Дтп
view counter

По тематике

На Сумщине очередное страшное ДТП: пострадали шестеро
Вчера 09:04

На Сумщине очередное страшное ДТП: пострадали шестеро

Вечером 10 августа в Конотопском районе произошло ДТП с пострадавшими....

Подробности аварии с 4 пострадавшими в Сумах от патрульных
10.08.2019 15:33

Подробности аварии с 4 пострадавшими в Сумах от патрульных

10 августа, около часа ночи экипаж патрульных получил сообщение о ДТП на перекрестке улицы Героев Крут и проспекта Михаила Лушпы....

В Сумах столкнулись два авто: привлекали спасателей
10.08.2019 11:04

В Сумах столкнулись два авто: привлекали спасателей

Спасатели помогли освободиться 3 людям из покореженного авто....

Под Сумами произошло смертельное ДТП: трое погибли, двое в больнице (фото)
10.08.2019 10:53

Под Сумами произошло смертельное ДТП: трое погибли, двое в больнице (фото)

Авария возле Старого села Сумского района произошла вечером 9 августа....

Полиция разыскивает водителя, который сбил пешехода и сбежал с места аварии
09.08.2019 15:15

Полиция разыскивает водителя, который сбил пешехода и сбежал с места аварии

Юноша в тяжелом состоянии был доставлен на лечение в Ахтырскую центральную районную больницу....

Новости

Сумское НПО предлагает городу взять в аренду Котельную северного промузла
09.08.2019 20:56
На Сумщине у угонщиков авто обнаружили еще и наркотики и оружие
Сегодня 14:01
На Сумщине будут строить туалеты в школах
Сегодня 13:46
Сумчанин получил меч в Королевской академии сухопутных войск Великобритании
Сегодня 13:05
Сумские копы задержали грабительницу в розыске
Сегодня 12:30
Мэр Сум пригрозил «Сумытеплоэнерго» посмотреть договор аренды
Сегодня 12:00
В центре Сум отключили воду
Сегодня 11:47
На ремонт школьной футбольной площадки в Сумах нужно 650 тысяч
Сегодня 11:30
В Сумах водитель въехал в электроопору: пассажир получил травмы
Сегодня 11:29
В Сумах продают завод «SELMI»
Сегодня 11:06
Сумчане на Лушпы не разрешили демонтировать аварийную площадку в своем дворе
Сегодня 10:55
Подпорную стенку под стенами мэрии обещают начать ремонтировать в сентябре
Сегодня 10:31
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Angry Birds 2 в кино» Туроп Ван Орман (США, Финляндия, 2019)
«Angry Birds 2 в кино» Туроп Ван Орман (США, Финляндия, 2019)
Кино Космос
10:15—45грн. 12:10—50грн. 16:30—55 грн.
«Адская кухня» Андреа Берлофф (США, 2019)
«Адская кухня» Андреа Берлофф (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 13:00 15:10 19:30 21:50 23:10
«Берлин, я люблю тебя» Дианна Агрон (Германия, 2019)
«Берлин, я люблю тебя» Дианна Агрон (Германия, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 19:30
«Смерть и жизнь Джона Ф. Донована» Ксавье Долан (Канада, Великобритания, 2019)
«Смерть и жизнь Джона Ф. Донована» Ксавье Долан (Канада, Великобритания, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:00 20:30
«Страшные истории для рассказа в темноте» Андре Овредал (США, Канада, 2019)
«Страшные истории для рассказа в темноте» Андре Овредал (США, Канада, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 20:50 23:00
«Un homme pressé» Эрве Мимран (Франция, 2019)
«Un homme pressé» Эрве Мимран (Франция, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:00 18:00
«Анімаційний БУМ»
«Анімаційний БУМ»
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 18:30

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.