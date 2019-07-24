В Сумах водитель въехал в электроопору: пассажир получил травмы Происшествие случилось 10 августа, около 6 часов утра, на улице Сергея Табалы.

Предварительно, 30-летний мужчина, управляя автомобилем Volkswagen Jetta, при обстоятельствах, которые на данный момент выясняются, допустил наезд на опору линии электропередач.

В результате ДТП 28-летний пассажир легковушки получил телесные повреждения в виде раны лобной области и закрытого перелома правой плечевой кости со смещением. Его доставили в больницу.

Водителя доставили в медицинское учреждение, где он сдал анализы на определение состояния опьянения. Сейчас проводится проверка.