В Сумах водитель въехал в электроопору: пассажир получил травмы

Предварительно, 30-летний мужчина, управляя автомобилем Volkswagen Jetta, при обстоятельствах, которые на данный момент выясняются, допустил наезд на опору линии электропередач.
В результате ДТП 28-летний пассажир легковушки получил телесные повреждения в виде раны лобной области и закрытого перелома правой плечевой кости со смещением. Его доставили в больницу.
Водителя доставили в медицинское учреждение, где он сдал анализы на определение состояния опьянения. Сейчас проводится проверка.
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