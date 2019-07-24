В центре Сум отключили воду В связи с проведением аварийно-ремонтных работ КП «Горводоканал» приостановило подачу воды в ряд домов.

Неудобства связаны с порывом водопровода диаметром 100 мм по ул. Супруна, 32/1.

Сейчас без водоснабжения остались дома № 32, № 32/1, № 34 по ул. Супруна; № 51, № 57 по ул. Троицкая; по ул. Сербская.

Работники КП «Горводоканал» работают над ликвидацией порыва. После завершения ремонтных работ водоснабжение будет восстановлено. КП «Горводоканал» извиняется потребителей за временные неудобства.