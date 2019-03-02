Сумчанин получил меч в Королевской академии сухопутных войск Великобритании

Об этом говорится в сообщении посольства Великобритании в Украине.
«Украинец Артем Бараненко получил особую награду - Меч лучшего зарубежного выпускника Королевской академии сухопутных войск Великобритании в Сандгерсти в этом году», - сообщили в диппредставительстве.
Ежегодно отличие присуждается курсанту, который продемонстрировал самые высокие результаты во время учебы и экзаменов. В этом году в Академии обучалось 33 офицера, представлявшие вооруженные силы 22 стран, пишет СТС.
«Артем - кадет Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного и один из 15 украинцев, которые учились в Сандгерсте (Королевская академия принимает слушателей из Украины с 1997 года). Он стал первым украинцев, который отличился этой высокой наградой в стенах этого заведения», - говорится в сообщении.
Награду Украинской военнослужащему вручал заместитель Верховного главнокомандующего объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генерал Сэр Джеймс Эверард. Во время почестей присутствовали и родители Артема.
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