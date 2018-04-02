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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:46250

На Сумщине будут строить туалеты в школах

Во время формирования бюджета на следующий год руководству районов, городов и ОТГ Сумщины необходимо учесть потребности учебных заведений в оборудовании современных санитарных комнат.

Как отметила во время аппаратного совещания временно исполняющая обязанности главы Сумской облгосадминистрации Ирина Купрейчик, в каждой школе и дошкольном учреждении должны быть санитарные комнаты, оборудованные по всем строительным и санитарным нормам. И это можно сделать за один год, найдя в местных бюджетах не такие уж и большие средства.

Чиновница также поручила областному департаментуа образования и науки сформировать в ближайшее время перечень учебных заведений, где нужно построить современные санитарные комнаты.

«Это просто недопустимо в XXI веке иметь в учебных заведениях уборные на улицах или без перегородок и дверей. Это унижает достоинство наших детей. Поэтому ситуацию нужно исправлять не десятилетиями, а максимум за один год», - подчеркнула она.

По словам директора департамента образования и науки облгосадминистрации Виктории Гробовой, на обеспечение надлежащих санитарно-гигиенических условий в помещениях заведений общего среднего образования выделено более 7 млн грн (решением сессии областного совета от 26 июля 2019 года утверждено распределение средств субвенции, использование которой будет осуществляться на условиях софинансирования). Средства направлены в Бурынский, Кролевецкий, Роменский, Середина-Будский, Сумской и Тростянецкий районы, Зноб-Новгородскую, Нижнесыроватскую, Хотинскую, Грунскую, Бурынскую и Тростянецкую объединены территориальные громады, а также на учреждения образования областного подчинения. Средства распределены в соответствии с Методическими рекомендациями, утвержденными Министерством образования и науки Украины и предоставленных руководителями районов и ОТГ проектно-сметных документаций.

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