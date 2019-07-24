Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:01162

На Сумщине у угонщиков авто обнаружили еще и наркотики и оружие

Около полукилограмма марихуаны и пистолет хранили злоумышленники в своих гаражных помещениях.

Напомним, что на днях следователи неподалеку от села Николаевка Белопольского района задержали двух родных братьев, которые угнали в областном центре автомобиль «КІА ОПТИМА». Принятыми мерами ворованный транспорт также был найден. В отношении злоумышленников открыли уголовное производство по ч.2 ст. 289 Уголовного кодекса Украины «Незаконное завладение транспортным средством». Сегодня полиция проверяет мужчин на причастность к аналогичным преступлениям на территории области.

Во время следственных действий, направленных на выявление орудий совершения преступлений и других вещественных доказательств в уголовном производстве, полицейские провели обыски домов и гаражных помещений, принадлежащих подозреваемым. Во время одного из них и обнаружили наркотики и оружие.

Теперь обоим мужчинам придется нести ответственность не только за незаконное завладение транспортным средством, но и за незаконное хранение оружия и наркотических веществ. А наказанием может стать лишение свободы на срок от 5 до 8 лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Наркотики Оружие Угонщики
view counter

По тематике

09.08.2019 16:23

На Сумщине полиция задержала братьев-угонщиков

Двое родных братьев соблазнились на автомобиль КИА ОПТИМА, который похитили в Сумах две недели назад....

Участковые изъяли у шосткинца почти 4 кило наркотиков (фото)
09.08.2019 15:20

Участковые изъяли у шосткинца почти 4 кило наркотиков (фото)

Во время санкционированного обыска в квартире 42-летнего жителя Шостки правоохранители обнаружили и изъяли большое количество марихуаны....

Полицейские нашли у жителя Сумщины 3 кило конопляного «антидепрессанта»
08.08.2019 17:49

Полицейские нашли у жителя Сумщины 3 кило конопляного «антидепрессанта»

Свыше трех килограммов сухой и измельченной конопли изъяли участковые офицеры полиции у 45-летнего жителя одного из сел Шосткинского района....

08.08.2019 13:52

На Сумщине полиция приехала за коноплей, а нашли еще и самогон

В одном из сел Путивльского района полиция разоблачила женщину в выращивании наркосодержащих растений и изготовлении самогона....

В Путивле полиция обнаружила «травки» на 50 тысяч
05.08.2019 16:58

В Путивле полиция обнаружила «травки» на 50 тысяч

Более полутора килограмм сушеной конопли изъяли правоохранители по месту жительства 41-летнего местного жителя....

Новости

Сумское НПО предлагает городу взять в аренду Котельную северного промузла
09.08.2019 20:56
На Сумщине у угонщиков авто обнаружили еще и наркотики и оружие
Сегодня 14:01
На Сумщине будут строить туалеты в школах
Сегодня 13:46
Сумчанин получил меч в Королевской академии сухопутных войск Великобритании
Сегодня 13:05
Сумские копы задержали грабительницу в розыске
Сегодня 12:30
Мэр Сум пригрозил «Сумытеплоэнерго» посмотреть договор аренды
Сегодня 12:00
В центре Сум отключили воду
Сегодня 11:47
На ремонт школьной футбольной площадки в Сумах нужно 650 тысяч
Сегодня 11:30
В Сумах водитель въехал в электроопору: пассажир получил травмы
Сегодня 11:29
В Сумах продают завод «SELMI»
Сегодня 11:06
Сумчане на Лушпы не разрешили демонтировать аварийную площадку в своем дворе
Сегодня 10:55
Подпорную стенку под стенами мэрии обещают начать ремонтировать в сентябре
Сегодня 10:31
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Angry Birds 2 в кино» Туроп Ван Орман (США, Финляндия, 2019)
«Angry Birds 2 в кино» Туроп Ван Орман (США, Финляндия, 2019)
Кино Космос
10:15—45грн. 12:10—50грн. 16:30—55 грн.
«Адская кухня» Андреа Берлофф (США, 2019)
«Адская кухня» Андреа Берлофф (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 13:00 15:10 19:30 21:50 23:10
«Берлин, я люблю тебя» Дианна Агрон (Германия, 2019)
«Берлин, я люблю тебя» Дианна Агрон (Германия, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 19:30
«Смерть и жизнь Джона Ф. Донована» Ксавье Долан (Канада, Великобритания, 2019)
«Смерть и жизнь Джона Ф. Донована» Ксавье Долан (Канада, Великобритания, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:00 20:30
«Страшные истории для рассказа в темноте» Андре Овредал (США, Канада, 2019)
«Страшные истории для рассказа в темноте» Андре Овредал (США, Канада, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 20:50 23:00
«Un homme pressé» Эрве Мимран (Франция, 2019)
«Un homme pressé» Эрве Мимран (Франция, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:00 18:00
«Анімаційний БУМ»
«Анімаційний БУМ»
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 18:30

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.