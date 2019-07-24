На Сумщине у угонщиков авто обнаружили еще и наркотики и оружие Около полукилограмма марихуаны и пистолет хранили злоумышленники в своих гаражных помещениях.

Напомним, что на днях следователи неподалеку от села Николаевка Белопольского района задержали двух родных братьев, которые угнали в областном центре автомобиль «КІА ОПТИМА». Принятыми мерами ворованный транспорт также был найден. В отношении злоумышленников открыли уголовное производство по ч.2 ст. 289 Уголовного кодекса Украины «Незаконное завладение транспортным средством». Сегодня полиция проверяет мужчин на причастность к аналогичным преступлениям на территории области.

Во время следственных действий, направленных на выявление орудий совершения преступлений и других вещественных доказательств в уголовном производстве, полицейские провели обыски домов и гаражных помещений, принадлежащих подозреваемым. Во время одного из них и обнаружили наркотики и оружие.

Теперь обоим мужчинам придется нести ответственность не только за незаконное завладение транспортным средством, но и за незаконное хранение оружия и наркотических веществ. А наказанием может стать лишение свободы на срок от 5 до 8 лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.