Жертвой телефонных мошенников стала жительница Шостки Доверившись телефонному собеседнику, который назвался представителем службы безопасности банка, женщина выполнила все предложенные иим операции и... потеряла почти 5000 гривен.

С заявлением о мошенничестве в полицию Шостки обратилась 34-летняя местная жительница. Она рассказала, что разместила на известном сайте объявлений предложение о продаже одежды. Позвонил клиент, и они договорились с ним о сделке: клиент захотел перечислить деньги за товар на банковскую карточку валютой.

Однако через несколько минут заявительнице позвонила женщина, которая назвалась представительницей службы безопасности банка. Она рассказала, что на счет клиентки зачисляются средства в долларах США, но она их не получит пока не пополнит свой баланс на мобильном телефоне. Якобы телефон и банковская карточка между собой связаны, и эти средства автоматически зачислятся на ее финансовый документ. По телефонным подсказкам «банкирши» женщина четырьмя платежами пополнила свой мобильный номер на сумму 1788 гривен. Однако этой суммы, по словам собеседницы, не хватило, и она попросила зачислить еще 3000 гривен. Выполнив и это условие, жительница Шостки заподозрила неладное и проверила баланс своего мобильного номера. Зачисленных денег там не оказалось.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины, в рамках которого ведутся поиски мошенников.

Сотрудники полиции в очередной раз предостерегают граждан от необдуманных поступков и советуют доверять незнакомым телефонным собеседникам. Все вопросы относительно ваших банковских карт нужно решать в отделении банка, где обслуживаетесь, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.