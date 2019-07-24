На Сумщине пограничники отказались от взятки Пограничники Сумского пограничного отряда зафиксировали очередную попытку втягивания пограничников в противоправную деятельность.

В пункт пропуска «Бачевск» на Сумщине, прибыл гражданин Молдовы, 1983 года рождения. Он направлялся в Украину на автомобиле марки «Опель» в качестве пассажира. Во время проверки документов в паспорте гражданина пограничным нарядом были обнаружены отметки о пересечении границы неустановленного образца. Чтобы избежать ответственности за подделку отметок иностранец предложил пограничникам взятку в сумме 5 тыс. рублей РФ.

Стражи границы от предложения получения неправомерной выгоды отказались и направили в компетентные правоохранительные органы сообщение о противоправных деяниях, содержащих признаки уголовного преступления, предусмотренного ст. 358 и 369 УК Украины. Продолжаются следственные действия.