Врач из Лебедина получил Орден Святого Пантелеймона В Киевской национальной филармонии отметили победителей «Медицинского Оскара».

На мероприятии собрались около 600 медиков со всей Украины. Среди номинантов были медсестры, сельские фельдшеры, врачи-новаторы, ученые, врачи-участники АТО, пишет Трибуна.

В течение года определили 20 номинантов, среди которых выбрали пять победителей в номинациях «Лучший врач», «Лучший медицинский работник», «Новатор здравоохранения», «За достижения в международном сотрудничестве в здравоохранении» и «Образец служения обществу».

Орден святого Пантелеймона и сертификат на 50 000 гривен в номинации «Образец служения обществу» получил Сергей Костюк, заведующий паллиативного отделения Лебединского центральной районной больницы.

Справка

Отличие за профессионализм и милосердие «Орден Святого Пантелеймона» является общественным, имеет профессиональную направленность и присуждается за гуманистическую и благородную деятельность в области здравоохранения.