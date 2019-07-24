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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:391

На Сумщине полицейские разоблачили «конопляного агрария»

В одном из населенных пунктов Конотопского района во время проведения санкционированного обыска у 49-летнего местного жителя, правоохранители обнаружили плантацию, на которой хозяин заботливо выращивал коноплю.

Внимание правоохранителей привлекло то, что верхушки всех растений были наклонены и осторожно прижаты землей. Как пояснил сам «аграрий» это он делал, чтобы никто, в первую очередь правоохранители не заметили его «грядок».

«Да, даже такие меры предосторожности не помогли правонарушителю. Растения изъяты и направлены на экспертизу, а следователями по данному факту уже открыто уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 310 Уголовного кодекса Украины (Посев или выращивание снотворного мака или конопли)», - комментирует ситуацию и.о. начальника Конотопского отдела полиции Андрей Сошка.

Кроме этого, у него полицейские обнаружили еще и 7 бумажных пакетов с высушенным, измельченным растительным веществом в них, которое внешне напоминает наркотическое средство «каннабис», а также устройство для курения наркотических средств. Такая «находка» квалифицирована следователями по признакам ч. 1 ст. 309 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта).

И теперь мужчине грозит уголовная ответственность в виде штрафа или ограничения или лишения свободы сроком до 3 лет, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.

Право Конотопский район Наркотики
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