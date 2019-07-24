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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:08199

Конотопчанин, которого попросили купить лекарства старушке, обокрал ее

Молодой конотопчанин, которого попросили купить лекарства для пожилой старушки, украл у нее кошелек.

В полицию обратилась сама пострадавшая, 73-летняя конотопчанка. Она сообщила, что, находясь на лечении в больнице Конотопа, заметила, что у нее пропал кошелек, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.

Пообщавшись с потерпевшей, правоохранители выяснили, что в тот день бабушка попросила свою помощницу приобрести ей прописаны лекарства и дала для этого кошелек с деньгами. А та в свою очередь поручил это нехитрое дело своему 27-летнему сыну. Но молодой человек, увидев, что в кошельке находится кругленькая сумма - 3000 гривен, решил эти деньги присвоить, потратив на свое усмотрение. При этом его не остановило, что средства предназначались для приобретения лекарств, и что это, возможно, все ее сбережения. Очевидно, о таких вещах, как человечность и порядочность мужчина, кстати, неоднократно судимый за грабежи, никогда не слышал. И все же правоохранители восстановили справедливость, и злоумышленник понесет за свои действия заслуженное наказание.

«Следователями по данному факту уже открыто уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос о сообщении злоумышленнику о подозрении в содеянном. Ему грозит наказание в виде уплаты штрафа, общественных работ или реального лишения свободы сроком до 3-х лет», - сообщает временно исполняющий обязанности начальника Конотопского отдела полиции Андрей Сошка.

Право Конотоп Кража
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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