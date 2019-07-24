В Сумах пьяный водитель устроил ДТП (видео)

Патрульные установили, что водитель автомобиля Nissan Qashqai выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с транспортным средством Nissan Juke, которое двигалось во встречном направлении.
Во время общением с 56-летним водителем Nissan Qashqai, патрульные обнаружили у него признаки алкогольного опьянения. Проходить освидетельствование на состояние опьянения в медицинском учреждении он категорически отказался.
Инспекторы составили на водителя административные материалы по ст. 124 (совершение дорожно-транспортного происшествия) КоАП и ст. 130 (отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения лицом, управляющим транспортным средством с признаками опьянения) КоАП. Материалы переданы в суд.
Через несколько часов 37-летняя водитель автомобиля Nissan Juke обратилась в медицинское учреждение для оказания медицинской помощи. Об этом было сообщено следственно-оперативной группе Сумского отдела полиции. Проводится проверка.
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