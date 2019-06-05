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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине из-за ветра без света была сотня сел

В результате ливней и шквального ветра 9, 10 и 11 августа состоялись временные аварийные обесточивание в Сумской области.

По состоянию на утро 9 августа из-за непогоды были обесточены 95 населенных пунктов. Больше всего пострадали Белопольский, Недригайловский и Роменский районы. Основной причиной обесточиваний были обрывы линий электропередачи из-за падения веток и деревьев даже вне охранных зон. Энергетики в течение суток ликвидировали последствия непогоды.

За выходные, 10 и 11 августа, аварийные обесточивание также имели место, но и с ними справились оперативно. Всего за 2 дня отключения происходили в 10 населенных пунктах (в Сумском, Бурынском, Лебединском, Недригайловском и Ахтырском районах). По состоянию на утро 12 августа в Сумской области все потребители с электрической энергией.

Энергетики просят с пониманием относиться к таким ситуациям и напоминают: если вы стали свидетелем повреждения электрооборудования или увидели оборванный провод - сразу же звоните в колл-центр ПАО «Сумыоблэнерго»': 0 (800) 300-247. Линия бесплатна для потребителей и работает круглые сутки! Не приближайтесь к оборванному проводу ближе, чем на 8 м, ведь он может быть под напряжением. Отметьте место аварии подручными предметами (ветками, пакетами, камнями), чтобы другие люди не попали под действие электрического тока.

Общество Отключение света
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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